Arsenal x Leeds: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x Leeds: onde assistir, escalações e arbitragemTimes chegam para a segunda rodada da Premier League 2025/26 com o objetivo de manter os 100% de aproveitamento
A segunda rodada da Premier League 2025/26 vai agitar o final de semana. Neste sábado (23), Arsenal e Leeds se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. O duelo coloca frente a frente duas equipes que venceram em suas estreias e querem manter a sequência positiva no Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Sorteio da Copa do Mundo 2026 já tem data para ocorrer
Como chega o Arsenal
O Arsenal é um dos grandes favoritos para conquistar o título da Premier League e começou a temporada 2025/26 com o pé direito, com a vitória por 1 a 0 sobre o Manchester United em pleno Old Trafford, com gol de Riccardo Calafiori.
Contudo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Kai Havertz e o brasileiro Gabriel Jesus, com problemas no joelho, estão no departamento médico do clube. Além disso, o volante dinamarquês Christian Norgaard, ausente na última partida devido a um problema não divulgado, aparece como dúvida.
Como chega o Leeds
Por outro lado, o Leeds também começou bem a sua campanha nesta edição da Premier League e venceu o Everton por 1 a 0, com gol de pênalti de Lukas Nmecha.
Além disso, a boa notícia fica por conta dos retornos de Calvert-Lewin e Jaka Bjol, que volta de suspensão. No entanto, Ethan Ampadu e Bornauw, lesionados, são os desfalques confirmados.
ARSENAL X LEEDS
2ª rodada da Premier League 2025/26
Data-Hora: sábado, 23/08/2025, às 13h30 (de Brasília).
Local: Emirates, em Londres (ING).
ARSENAL: David Raya; Ben White, Kiwior, Zinchenko, Tierney, Partey, Declan Rice, Merino, Nwaneri, Martinelli, Sterling. Técnico: Mikel Arteta.
LEEDS: Lucas Perri; Bogle, Strujik, Rodon, Gudmundsson, Stach, Tanaka, Gruev (Harrison), Daniel James, Piroe (Nmecha), Gnonto. Técnico: Daniel Farke.
Árbitro: Jarred Gillett (ING).
Assistentes: Wade Smith (ING) e Scott Ledger (ING).
VAR: Craig Pawson (ING).