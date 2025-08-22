Al-Nassr x Al-Ahli: onde assistir à decisão e possíveis escalações

Equipes se encontram, neste sábado (23), às 9h (de Brasília), em Hong Kong, pela decisão da Supercopa da Arábia Saudita-2025 / Crédito: Jogada 10

O final de semana promete fortes emoções no futebol da Arábia Saudita. Afinal, Al-Nassr e Al-Ahli entram em campo, neste sábado (23), às 9h (Brasília), em duelo válido pela decisão da Supercopa Saudita 2025. O confronto ocorre no Hong Kong Stadium, em Hong Kong. Cabe destacar que essa será a primeira final do técnico Jorge Jesus no comando da equipe que tem Cristiano Ronaldo como principal estrela. Isso porque o Al-Nassr, atual vice-campeão, passou pelo Al-Ittihad por 2 a 1, de Karim Benzema, N’golo Kanté e companhia, na semifinal.

Vale lembrar que, em 21 de julho de 2025, o Al-Hilal (vice-campeão da Pro League) anunciou sua desistência do torneio nacional, alegando problemas de condicionamento físico e de calendário após a disputa do Mundial de Clubes da FIFA Onde assistir O duelo deste sábado (23) terá a transmissão dos canais SporTV 3, GOAT (Youtube), BandSports, Newco Play, Band Play, Band.com.br e Esporte na Band (Youtube). Como chega o Al-Nassr Com gols de Sadio Mané (10′) e João Félix (61′), a equipe passou pelo Al-Ittihad, que descontou com Steven Bergwijn (16′). No entanto, para a decisão o técnico Jorge Jesus não poderá contar com Sami Al Najei, que está lesionado. Além disso, Mané, expulso na semifinal, deve dar a lugar ao brasileiro Wesley, ex-Corinthians. Nesse sentido, João Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez são os principais reforços da temporada para buscar os principais títulos do país.