Veja quanto o Flamengo lucrou com classificação para as quartas da Libertadores

O Flamengo voltou a vencer o Internacional, na noite desta quarta-feira (20), no Beira-Rio, e garantiu a vaga nas quartas de final da Libertadores. Assim, o clube carioca lucrou mais de US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões) em premiações no torneio continental. Como já havia triunfado por 1 a 0, no Maracanã, o time sacramentou a classificação com a vitória por 2 a 0. Com a vaga, o Rubro-Negro tem, no momento, cerca de R$ 37,9 milhões arrecadados na Libertadores. Afinal, soma US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) pela participação na fase de grupos, com mais US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa forma, como venceu três jogos da primeira fase, somou R$ 5,4 milhões. A vaga nas oitavas rendeu ao Rubro-Negro mais US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões). Agora, o Flamengo vai em busca de sua meta inicial, que é chegar pelo menos à semifinal. Caso consiga, o clube carioca vai receber mais US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões). Assim, caso vá mais adiante e chegue à final, os comandados do técnico Filipe Luís irão engordar ainda mais o cofre. A premiação para o vice-campeão é de US$ 7 milhões (R$ 38,6 milhões), enquanto o campeão da Libertadores receberá US$ 24 milhões (R$ 131,2 milhões).

Por fim, o time carioca terá pela frente, nas quartas de final, o Estudiantes-ARG que despachou o Cerro Porteño. Antes disso, a equipe da Gávea volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e tentará seguir na liderança no duelo contra o Vitória. O jogo ocorre na segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Confira a premiação da Libertadores 2025 Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,8 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,3 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 38,6 milhões)

