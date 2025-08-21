Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco recusa proposta de clube dos Estados Unidos por Paulo Henrique

Cincinnati pretendia pagar cerca de R$ 16,4 milhões pelo lateral-direito, mas Cruz-Maltino não quis liberar um dos pilares de seu elenco
O lateral-direito Paulo Henrique tem se destacado com a camisa do Vasco na temporada. Assim, o jogador recebeu uma proposta do Cincinnati, dos Estados Unidos, porém o Cruz-Maltino optou por não avançar nas conversas. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, os norte-americanos pretendiam pagar cerca de US$ 3 milhões (R$ 16,4 milhões na cotação atual) pelo atleta, de 29 anos, por quatro anos de contrato. No entanto, a diretoria do clube carioca sinalizou que não pretende negociar um dos pilares de seu elenco.

Atualmente, o lateral tem vínculo até dezembro de 2027 e não pretende sair. Isso porque vive um dos melhores momentos da carreira, tanto que figura na pré-lista de Carlo Ancelotti e vive a expectativa de sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Vale lembrar que o interesse do Cincinnati, que disputa a Major League Soccer (MLS) não é uma novidade. No início de 2023, o clube chegou a encaminhar a contratação do atleta, que defendia as cores do Juventude. Contudo, o Atlético-MG atravessou o negócio e selou o acordo.

Por fim, o atleta, que é titular absoluto, desfalcou a equipe no revés por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, por causa de uma indisposição. O jogador tem 39 partidas na temporada, sendo 38 delas como titular, com três gols marcados e três assistências.

