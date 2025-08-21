Torcida do Atlético protesta com faixas e pede urgência em reforços

Entre as reclamações dos torcedores também está em cheque a saída do defensor Igor Rabello para o Fluminense / Crédito: Jogada 10

A torcida do Atlético, mesmo diante de um jogo decisivo na Copa Sul-Americana, não deixa de cobrar a diretoria. Na madrugada desta quinta-feira (21), torcedores espalharam faixas nas proximidades da sede administrativa, no bairro de Lourdes, pedindo contratações de jogadores, especialmente zagueiros. Além disso, a exigência inclui também a chegada de um volante. “Zagueiro apto a jogar e ser titular e 1º volante são obrigação. Atendam ao pedido do Cuca. A responsabilidade é toda de vocês”, dizia uma das faixas.

O Atlético enfrenta problemas justamente em sua defesa para a sequência da temporada e, principalmente, contra o Godoy Cruz, da Argentina, no jogo de volta do torneio continental. A equipe só conta com três zagueiros: Ivan Román, Victor Hugo e Alonso. Lyanco segue fora, enquanto Igor Rabello se transferiu recentemente para o Fluminense. O dirigente Paulo Bracks adiantou que o clube pode fechar com Ruan Tressoldi, que já está em Belo Horizonte. No entanto, ele não pode disputar a Copa do Brasil, já que defendeu o São Paulo na mesma competição. Além disso, mesmo que seja reforço imediato, Ruan ainda se recupera de uma contusão. Outra faixa criticou a saída de Igor Rabello e a gestão da SAF. "SAF profissional? Libera Rabello e traz zagueiro que não pode jogar a Copa?", questionava outra mensagem.