Santos tem muitas dúvidas para duelo contra o Bahia. Veja provável escalação

João Basso e Willian Arão seguem em transição, mas podem estar na lista de relacionados. Contudo, interino ainda tem dúvidas no time titular

O Santos tem muitas dúvidas para o duelo contra o Bahia, marcado para o próximo domingo (24/8), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe não sabe se poderá contar com o zagueiro João Basso e o volante Willian Arão, e ainda tem muitas incertezas no time titular.

Os dois jogadores estão em fase de transição física desde a última semana. Basso, que sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no jogo contra o Juventude, tem mais chances de retornar. Já Arão, contratado na atual janela, disputou apenas alguns minutos diante do Flamengo. Aliás, ele está fora desde 25 de julho, quando apresentou um edema muscular na panturrilha direita.