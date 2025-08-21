Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santi Moreno fala sobre chance de substituir Arias no Fluminense: ‘Seguir o mesmo caminho’

Atacante, que já está inscrito no BID da CBF, tem treinado na busca por uma oportunidade para estrear com a camisa tricolor de Renato Gaúcho
Mesmo ainda sem estrear, Santiago Moreno, que defendia as cores do Portland Timbers, dos Estados Unidos, se apresentou como jogador do Fluminense, nesta quinta-feira (21), no CT Carlos Castilho. Nesse sentido, o atacante colombiano falou sobre a responsabilidade de ser a peça de reposição de Jhon Arias, ídolo do clube, que assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra.

“Como compatriota eu fico muito contente por tudo que ele fez na carreira. Eu espero seguir o mesmo caminho, com esse sonho de chegar até a Europa. Primeiro vou tratar de fazer as coisas bem aqui no clube e demonstrar que tenho muito a fazer aqui e seguir fazendo história”, disse o atleta, que também falou sobre o período de adaptação e a intensidade do futebol brasileiro”, disse.

“Estou muito contente, emocionado de deixar minha marca neste grande clube. Seguir crescendo como pessoa e jogador. Ter companheiros como Acosta e todos que vou ter dentro de campo. Tenho muito que aprender com cada um, seguir dando tudo nos treinamentos no dia a dia com o treinador e esperando o meu momento”, acrescentou.

No entanto, o atacante, que atua pelo lado direito, chega para enfrentar uma forte concorrência. Afinal, Canobbio e Kevin Serna estão em alta desde a saída de Arias e têm se destacado, sobretudo nas Copas (Sul-Americana e do Brasil).

“É um futebol bastante exigente na parte física. Mas estávamos muito bem nos nossos clubes anteriores e prontos para jogar”, completou o jogador, de 25 anos.

Elenco recheado de estrangeiros

Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.

Revelado pelo América de Cali, adversário da equipe carioca nas oitavas da Sul-Americana, o jogador teve quatro temporadas pelo clube colombiano antes de ingressar na equipe da MLS. Ainda pelo clube de Cali, ele conquistou o Apertura. Por fim, o atleta atua pela ponta direita e fez 110 jogos pela equipe norte- americana, com 22 gols marcados e 29 assistências, no total.

