River Plate x Libertad, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogão na Argentina vale vaga às quartas de final da Libertadores. Ricardo Froede está na narração
Autor Jogada 10
River Plate e Libertad, jogam nesta quinta-feira, 21/8, por um lugar nas quartas de final da Libertadores. O jogo rola às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental. Como na ida no Paraguai foi 0 a 0. Quem vencer o duelo desta noite se garante nas quartas de final. A Voz do Esporte faz a cobertura completa deste duelo. A transmissão tem início às 20h, sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte neste River x Libertad tem também as reportagens de André Bachá e os comentários de Rodrigo Seraphim. Então você já sabe: clique na arte acima, a partir das 20h (de Brasília), e não perca nenhum detalhe deste duelo pela Libertadores.

