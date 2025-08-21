Renato Paiva afasta Deyverson e mais dois no Fortaleza

Além do atacante, goleiro Magrão e volante José Welison não serão mais relacionados pelo treinador para jogos do Brasileirão

A eliminação do Fortaleza na Libertadores e a situação complicada no Campeonato Brasileiro causaram danos ao clube. Afinal, o técnico Renato Paiva tomou uma decisão drástica e avisou que não conta mais com o goleiro Magrão, o volante Zé Welison e o atacante Deyverson. O trio seguirá treinando com o elenco, mas não será mais relacionado pelo treinador. A medida já vale para o jogo deste domingo (24), na Arena Castelão, diante do Mirassol.

Renato Paiva fez o comentário em um vídeo publicado pelo próprio Fortaleza, porém preferiu não citar nomes. Contudo, o jornal “O Povo” deu a informação dos nomes inicialmente.

“Agora só vamos ter uma competição. Foco total no Brasileiro. Em função disso, decidimos tomar medidas. Já estávamos contratando jogadores. Para nós, o elenco precisava ser reforçado em algumas posições e esses reforços estão chegando. Com a chegada desses jogadores e a diminuição de competições, visto que só temos uma competição, decidimos também emagrecer o elenco. Um emagrecimento que tem a ver com as minhas decisões técnico-táticas. A chegada desses jogadores implica um alargamento muito grande do número de jogadores. Vai prejudicar a minha forma de treinar, vai prejudicar a preparação da equipe para os jogos que estão por vir”, disse o comandante.

Deyverson criou desgaste com torcida e clube

Deyverson disputou 26 partidas pelo Fortaleza, com cinco gols marcados e uma assistência. Na última terça-feira (19), na derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield, que culminou na eliminação da Libertadores, começou o jogo como titular, mas não foi bem. Acabou errando o passe que gerou o segundo gol.

Em uma outra ocasião, empurrou o atacante Moisés em uma comemoração. O companheiro sofreu uma lesão e não atua há quatro meses. A torcida do Laion também perdeu a paciência com o centroavante e o chamou de “palhaço” devido a comportamentos em campo.