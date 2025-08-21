PSG x Angers: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeão entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Francês 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2025/26. Nesta sexta-feira (22), o PSG recebe o Angers às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela segunda rodada da Ligue 1. Ambos os times venceram seus compromissos na estreia e querem manter a sequência positiva na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Premier League bate recorde de gastos e já soma 2,74 bilhões de euros em reforços Como chega o PSG O PSG fará sua primeira partida no Parque dos Príncipes, em Paris, nesta edição do Campeonato Francês. O time vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Nantes, fora de casa, com gol marcado pelo português Vitinha. Para o duelo nesta sexta-feira (22), o goleiro Donnarumma segue afastado por decisão do técnico Luis Enrique e se junta aos lesionados Kimpembé e Mayulu na lista de desfalques. Como chega o Angers Por outro lado, o Angers também vem de uma vitória na primeira rodada da Ligue 1. O time bateu o Paris FC por 1 a 0, em casa, e agora vai tentar surpreender os atuais campeões.