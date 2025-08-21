Presidente do Inter cita ‘Flamengo gastando 10 vezes mais’ e faz alerta por competitividade

Alessandro Barcelos afirma que disparidade entre o clube carioca e os demais no Brasil indica a necessidade de uma atenção maior sobre o tema / Crédito: Jogada 10

Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, fez críticas severas à disparidade de investimento do Flamengo em relação aos demais clubes no Brasil. Com a derrota por 2 a 0 para o time carioca na última quarta-feira (20), em pleno Beira-Rio, o Colorado foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores. O Inter precisava inverter a desvantagem do jogo de ida, quando o Rubro-Negro levou a melhor por 1 a 0 no Maracanã.

Algumas coisas ficariam em um melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo, porque não podem servir de desculpas. Mas a verdade é que a gente precisa se aprofundar mais nesse tema do futebol brasileiro e das diferenças que se colocam", disse o mandatário. "Um investimento de R$ 277 milhões nesta janela (do Flamengo) contra um investimento de R$ 27 milhões (do Inter). São 10 vezes mais! Nas últimas quatro janelas, são R$ 600 milhões de investimento. Isso é novo no futebol brasileiro, e precisamos entender e trabalhar nisso", acrescentou Barcellos. LEIA MAIS: Confira o ranking de patrocínios máster no futebol brasileiro O mandatário colorado frisou, ainda, a necessidade de uma atenção maior em relação ao assunto a fim de preservar a competitividade no futebol brasileiro.

“É ruim falar sobre isso agora, porque não justifica o nosso mau momento, mas o fato é que é um tema importante e que a gente precisa cuidar disso para que a gente possa manter a competitividade. A distância está ficando tão grande que acaba sendo decisivo dentro de campo e refletindo na qualidade dos elencos”, completou o presidente do Inter”, concluiu. Inter bem abaixo em valores No dia anterior ao jogo em Porto Alegre, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o patrocínio máster da Betano, o maior contrato da história do futebol nacional. O valor, além R$ 220 milhões fixos anuais, por ano, pode chegar a R$ 268,5 milhões em caso do cumprimeiro de metas em contrato. O Internacional, com a Alfa.bet, por outro lado, recebe R$ 50 milhões por ano. O valor é o mesmo que o seu arquirrival, o Grêmio, que tem a mesma patrocinadora máster.