Palmeiras x Universitário, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Com grande vantagem após golear o rival no Peru, o Verdão tem tudo para confirmar a passagem às quartas da Libertadores.

O Palmeiras recebe o Universitario, do Peru, nesta quinta-feira (21), às 21h30(de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Verdão não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0, fora de casa. Assim, o time de Abel Ferreira precisa perder por cinco gols de diferença para ser eliminado, ou por quatro tentos para levar a partida para a decisão de pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. A transmissão tem início às 20h, sob o comando do premiado Cesar Tavares, que também estará na narração.

Além de Cesar Tavares, a cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Diogo Martin nos comentários e Rogério Souza nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima, a partir das 20h, para acompanhar Palmeiras x Universitário.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.