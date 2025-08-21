Leeds acerta com Okafor, do Milan, que foi alvo do Flamengo antes do Mundial

Suíço deixa clube rossonero para atuar na Premier League, em negociação que girou em torno de 19 milhões de euros (R$ 121,4 milhões) / Crédito: Jogada 10

O Leeds United anunciou, nesta quinta-feira (21), a contratação do atacante Noah Okafor, de 25 anos. Assim, o jogador, que foi alvo do Flamengo em junho, antes da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, deixa o Milan por 19 milhões de euros (R$ 121,4 milhões). Revelado pelo Basel, da Suíça, o jogador atuou pelo Red Bull Salzburg por quatro temporadas antes de acertar com o clube Rossonero. Ele também jogou, por empréstimo, no Napoli, da Itália.

Com a camisa do Salzburg, foram 110 jogos e 34 gols, enquanto no Milan, esteve presente em 53 partidas, com sete gols. No entanto, no Napoli, atuou apenas quatro vezes, sendo nenhuma delas como titular e não estufou a rede. Em junho, o Flamengo chegou a sondar a situação do atacante, mas não chegou a apresentar uma proposta oficial e avançar nas conversas. De acordo com a imprensa internacional, em janeiro, o RB Leipzig reprovou o atleta nos exames médicos.