Jogadores rejeitam proposta de levar Villarreal x Barcelona para Miami

Capitães dos 20 clubes de LaLiga pedem respeito e transparência; decisão ainda depende da Fifa e da Uefa

A Associação dos Futebolistas Espanhóis (AFE) se reuniu nesta quinta-feira (21) com os capitães dos 20 clubes da primeira divisão para debater a possibilidade de levar o jogo entre Villarreal e Barcelona para Miami. A resposta foi unânime: todos os atletas rejeitaram a proposta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em comunicado, os jogadores cobraram mais transparência e classificaram a condução da ideia como uma falta de respeito. A Federação Espanhola (RFEF) ainda analisa a realização da partida no Hard Rock Stadium, no dia 20 de dezembro, pela 17ª rodada de LaLiga.

“Devido à ausência de diálogo e informação aos jogadores, o início dos procedimentos de um projeto promovido pela Liga e aprovado sem qualquer informação pela Direção da RFEF, é uma falta de respeito com os jogadores quando implica mudanças a nível desportivo e um deslocamento como trabalhadores para fora do território nacional no âmbito de uma liga nacional. Estamos unidos. Queremos respeito e transparência”, disse o sindicato dos jogadores espanhóis.

Contudo, apesar da resistência dos atletas, Villarreal e Barcelona apoiam a iniciativa desde o início. O projeto, no entanto, só poderá sair do papel se receber aval da Fifa e da Uefa. Por fim, a intenção da liga é usar o duelo nos Estados Unidos como vitrine para expandir sua presença internacional.