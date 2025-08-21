Jogador é apresentado na Roma e sofre séria lesão horas depois

Jamaicano Leon Bailey, de 28 anos, deve ficar fora por três semanas e perder a estreia do time no Campeonato Italiano 2025/2026 / Crédito: Jogada 10

O atacante jamaicano Leon Bailey, recém-contratado pela Roma, sofreu uma lesão horas depois de sua apresentação, logo em seu primeiro treino no centro de treinamento de Trigoria, na capital italiana. De acordo com comunicado oficial do clube, Bailey tem suspeita de lesão miotendínea no reto femoral da coxa direita. O jogador, de 28 anos, ainda passará por exames complementares nesta quinta-feira (21) para confirmar a gravidade do problema.