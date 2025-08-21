Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Internacional abre investigação sobre chuva de papéis picados

Chuva de papéis picados atrasou o início da partida contra o Flamengo, pela Libertadores
O Internacional abriu uma investigação sobre a chuva de papéis picados no Beira-Rio. Afinal, a festa atrasou o início da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), em cerca de 20 minutos. O presidente Alessandro Barcellos admitiu o erro na ação organizada pelo próprio clube e que tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis.

“Nós vamos averiguar isso, vamos buscar as responsabilidades, porque o clube hoje tem processos identificáveis. Isso foi do clube, eu ainda não tenho essas informações, mas tenho certeza que a intenção foi das melhores, de produzir uma festa como foi a chegada dos jogadores, como foi a ambientação do estádio e a gente vai trabalhar para que isso não se repita”, disse.

A festa se tornou um tiro pela culatra. Afinal, os papéis picados tomaram conta do gramado e atrapalhou a visibilidade das linhas. Dessa forma, o árbitro uruguaio Esteban Ostojich não autorizou o início da partida às 21h30 (de Brasília). Assim, funcionários do Inter trabalharam para amenizar a situação.

O Internacional planejava pressionar o Flamengo nos primeiros 15 minutos, aproveitando a pressão da torcida no apito inicial. Contudo, o atraso esfriou o time e a arquibancada, e impediu a pressão. O Colorado pode ser punido pela Conmebol. O regulamento prevê multa por cada minuto de atraso, com valor mínimo de 20 mil dólares para até 15 minutos e de 50 mil dólares em caso de reincidência.

Com a derrota para o Flamengo por 2 a 0, o Internacional se despediu da Libertadores. Já eliminado também da Copa do Brasil, o Colorado terá pela frente apenas o Brasileirão. O próximo compromisso será no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileiro.

