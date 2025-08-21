Independiente se manifesta após cenas de selvageria

Independiente se manifesta após cenas de selvageriaAtravés de nota oficial, clube argentino relata ocorridos durante jogo contra a Universidad de Chile (CHL), pela Sul-Americana
Através de nota oficial divulgada na tarde desta quinta-feira (21/8) via redes sociais, o Independiente (ARG) lamentou os ocorridos da última quarta (20/8) durante o duelo contra a Universidad de Chile (CHL), pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
A partida, afinal, foi suspensa pela Conmebol, entidade que organiza o futebol sul-americano, após cenas de selvageria no estádio do time argentino – Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Na nota, o clube condena os atos de violência, explicando sua versão dos fatos.
Segundo os argentinos, os incidentes iniciaram no setor visitante antes mesmo de a bola rolar, com torcedores desativando sistema de câmeras de segurança do estádio. O relato segue, revelando outros problemas graves, como destruição dos banheiros e arremessos de projéteis – incluindo fogos de artifício – na direção dos torcedores mandantes.
O Independiente se defende afirmando que ativou protocolos de segurança juntamente às autoridades presentes e a organização do torneio, prestando assistência médica aos feridos. Por fim, o clube admite que repudia os atos e que “trabalhará incansavelmente” pela punição dos responsáveis.
Confira a nota completa do Independiente
“O Club Atlético Independiente condena veementemente os gravíssimos atos de violência ocorridos na noite passada no Estádio Libertadores da América – Ricardo E. Bochini, que forçaram a CONMEBOL a cancelar a partida entre nossa instituição e a Universidad de Chile.
De acordo com as imagens divulgadas, relatórios oficiais e boletins de ocorrência, os incidentes começaram no setor visitante, antes da partida. Inicialmente, atacaram e desativaram o sistema de câmeras de segurança do circuito fechado e, em seguida, destruíram os banheiros do setor. Os torcedores visitantes então usaram os destroços como projéteis e lançaram fogos de artifício contra os torcedores da casa que estavam na arquibancada inferior e em um dos túneis adjacentes à arquibancada sul. Posteriormente, ocorreram ataques inaceitáveis por parte de grupos locais.
Desde o início, o Clube ativou os protocolos de segurança, em coordenação com as autoridades presentes e com a organização do torneio, e prestou assistência médica aos feridos em total conformidade com o Manual da CONMEBOL. Além disso, e como temos feito até o momento, continuaremos colaborando integralmente com a investigação em andamento, fornecendo todas as evidências disponíveis, e permanecemos à disposição dos feridos e afetados.
Reiteramos com absoluta clareza: repudiamos todas as formas de violência, independentemente de sua origem.
O Clube trabalhará incansavelmente para garantir que cada indivíduo responsável seja identificado e punido, solicitando que o direito de entrada seja aplicado aos criminosos disfarçados de torcedores que responderam violentamente aos ataques dos torcedores visitantes. Buscaremos indenização dos responsáveis e de terceiros pelos danos materiais causados às nossas instalações. Ao mesmo tempo, o Presidente e o Secretário-Geral do Clube estão a caminho do Paraguai para trabalhar em nome do Club Atlético Independiente perante a CONMEBOL e finalizar as implicações esportivas.
Aos nossos membros: compreendemos a preocupação e a dor causadas pelo ocorrido.
Nosso compromisso é cuidar de nossa gente.
Por isso, para esta partida, trabalhamos em conjunto com a CONMEBOL, a A.Pre.Vi.De, a Polícia de Buenos Aires e os Carabineros Chilenos, proporcionando à organização uma operação que cumpriu integralmente as normas vigentes e os requisitos estipulados para este tipo de competição. No entanto, não foi suficiente para conter a violência excessiva demonstrada ontem à noite por aqueles que, distantes dos valores que devem prevalecer no esporte, optaram pela agressividade e colocaram em risco a segurança de milhares de pessoas que foram ao estádio para torcer e curtir um espetáculo esportivo.
Somos o Independiente. A violência não nos representa.”
