Godoy Cruz x Atlético, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Galo vai até a Argentina precisando do empate para avançar de fase na Copa Sul-Americana. Diego Mazur narra este jogaço

O Atlético tem a chance de seguir mantendo o sonho do título inédito da Sul-Americana. É nesta quinta-feira (21/8), quando os mineiros visitam o Godoy Cruz (ARG), em Mendoza, pela volta das oitavas de final. Por vencer na ida por 2 a 1, o Galo Doido tem a vantagem do empate para chegar às quartas, onde enfrentaria o vencedor de Bolívar (BOL) e Cienciano (PER). Vamos, então, saber como chegam os times para o jogo desta quinta, às 19h (de Brasília), no Estádio Feliciano Gambarte.

Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 17h30 (de Brasília), com o tradicional esquenta. Assim que a bola rolar, Diego Mazur estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte também conta com a presença de Christopher Henrique nas reportagens e com comentários de Thiago Hugolini. Não deixe de acompanhar a transmissão da Voz para este jogo decisivo da Sula. Para isso, clique na arte acima, a partir das 17h30.

