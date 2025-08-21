Flamengo volta a vencer o Internacional e avança às quartas da Libertadores

Flamengo volta a vencer o Internacional e avança às quartas da LibertadoresVitória por 2 a 0 no Beira-Rio foi soberana. Mengo ainda teve dois gols anulados por impedimento. Foi a terceira vitória seguida sobre o Inter
Arrascaeta marcou no primeiro tempo, Pedro na etapa final e o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 20/8, num Beira-Rio com 43.581 pagantes. O jogo foi pela volta das oitavas de final da Libertadores. Como também venceu na ida, no Maracanã, por 1 a 0, o Rubro-Negro avança para as quartas de final da competição. O sonho do tetra ainda está vivo. O Rubro-Negro foi superior quase o jogo todo, levando sufoco apenas nos minutos finais, quando o Inter perdeu suas únicas chances com Borré (na trave) e Enner Valencia, que furou no arremate.
Foi vitória justa, pois o Flamengo foi bem superior e merecia placar maior diante de um Internacional pouco efetivo no ataque. Bruno Henrique fez dois gols anulados por impedimento. Este jogo teve 20 minutos de atraso por causa de uma chuva de papel picado pouco antes do início da partida. Um erro de algum funcionário do Inter, que soltou a papelada que deveria ser lançada no fim da partida caso o Inter se classificasse. Aliás, os times se enfrentaram três vezes em uma semana (o outro jogo foi pelo Brasileirão, também no Beira-Rio). E o Fla venceu todos.
O Flamengo agora enfrentará o Estudiantes, que eliminou o Cerro Porteño na quarta-feira, após empatarem em 0 a 0 na Argentina (na ida, no Paraguai, Estudiantes 1 a 0).
Arrascaeta abre o placar
O Internacional, que precisava da vitória, buscou o ataque e tentou pressionar o Flamengo, que teve até alguma dificuldade para sair para o jogo. Porém, por mais que tentasse chegar ao fundo e arriscar chuveirinhos, a defesa do Flamengo estava bem postada.
Com o tempo, o Flamengo passou a ter o controle do jogo, tocando a bola ou buscando lançamentos para Plata e Samuel Lino. Plata era uma opção melhor, pois levava vantagem em cima do lateral-esquerdo Bernabéi, muito abaixo do que normalmente apresenta e logo amarelado. Por ali, em cima de Bernabéi, Arrascaeta tocou para Varela perder a primeira grande chance, aos 23. E foi pela direita que Bruno Henrique começou a jogada, servindo Samuel Lino, que chutou. Rochet deu rebote, uma falha grave que Plata aproveitou para, de cabeça, rolar para o chute de Arrascaeta, quase na pequena área. Fla 1 a 0.
Assim, se o Flamengo já entrou jogando pelo empate, agora via o Internacional precisar de dois gols para levar o jogo aos pênaltis. A verdade é que gol desnorteou o já nervoso Internacional. O Fla passou a buscar ligações diretas. Samuel Lino teve uma boa chance; Bruno Henrique recebeu livre e fez o gol, mas estava impedido. A superioridade fez a torcida do Internacional, que começou com total apoio, ir diminuindo o ímpeto, diante de um time que não deu um chute sequer a gol. E tome vaia do fã colorado ao fim do primeiro tempo.
Flamengo amplia a vantagem no segundo tempo
Com Borré na vaga de Tabata, Roger Machado colocou o Internacional com três atacantes. Era o tudo ou nada. Assim, foi para cima. Mas, aos quatro minutos, o Fla quase ampliou numa falta que Arrascaeta cobrou na área e Rochet fez duas defesas: primeiro em cabeçada de Samuel e, no rebote, em finalização de Bruno Henrique. A coisa estava feia para o Colorado. Não piorou porque, aos 18, após receber desmarcado, invadir a área e fazer o gol, Bruno Henrique viu seu segundo gol no jogo ser anulado por impedimento. Aliás, naquela altura, foi o quinto impedimento de BH (que pouco depois sairia para a entrada de Pedro).
Aos 37, o Inter quase achou o empate. Um cruzamento de Ricardo Mathias chegou até Borré após a única falha da marcação do Flamengo. Ele e Vitinho entraram na pequena área livres. Mas Borré pegou mal na bola, todo sem jeito. Foi na trave. O Flamengo deu muita sorte. Contudo, aos 42, Pedro ampliou, concluindo passe de Luiz Araújo — outro que entrou na reta final.
INTERNACIONAL 0x2 FLAMENGO
Libertadores – Oitavas de final – Jogo de volta
Data-Hora: 20/8/2025
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público: 43.581
Gols: Arrascaeta, 27’/1ºT (0-1). Pedro, 42’/2ºT (0-2)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez (Carbonero, 15’/2ºT), Alan Patrick, Bruno Tabata (Borré, Internacional) e Wesley (Vitinho, 15’/2ºT); Ricardo Mathias (Enner Valencia, 37’/2ºT). Técnico: Roger Machado.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas, 44’/2ºT); Jorginho, Saúl e Arrascaeta (Luiz Araújo, 37’/2ºT); Plata (Wallace Yan, 44’/2ºT), Samuel Lino (Cebolinha, 44’/2ºT) e Bruno Henrique (Pedro, 29’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)
Cartões amarelos: Juninho, Bernabéi (INT); Varela (FLA
