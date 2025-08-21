Em vantagem, Palmeiras tem tabu de três anos para quebrar na Libertadores

Verdão não vence jogos eliminatórios da competição em casa desde 2022, mas chega ao confronto com ampla vantagem após 4 a 0 no Peru

A última vitória nesse contexto foi em julho de 2022, quando goleou o Cerro Porteño por 5 a 0, também nas oitavas de final. Desde então, o clube acumula seis empates e três eliminações em jogos eliminatórios em casa.

O Palmeiras recebe nesta quinta-feira (21/8), às 21h30, o Universitario-PER, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no Allianz Parque, palco em que o Verdão busca encerrar um incômodo jejum. Afinal, há três anos, o time não conquista vitórias em mata-matas da competição atuando como mandante.

Naquele mesmo ano, o Palmeiras superou o Atlético-MG nos pênaltis, mas caiu nas semifinais diante do Athletico-PR após derrota fora e empate no Allianz. Em 2023, os empates com Atlético-MG e Deportivo Pereira garantiram vaga nas fases seguintes, mas a igualdade contra o Boca Juniors terminou em eliminação nas penalidades.

Já na temporada passada, o cenário se repetiu. Afinal, após perder para o Botafogo no jogo de ida, o Verdão buscou reação em casa, arrancou empate após estar atrás por 2 a 0, mas acabou eliminado.

O retrospecto recente em mata-matas no Allianz não se limita à Libertadores. O clube também sofreu reveses diante do Corinthians, na final do Campeonato Paulista e em confronto pela Copa do Brasil.

Apesar da marca negativa, o Palmeiras entra em campo nesta quinta em situação confortável. A goleada por 4 a 0 em Lima permite ao time de Abel Ferreira avançar mesmo com derrota por até três gols de diferença.