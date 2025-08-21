Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em vantagem, Palmeiras tem tabu de três anos para quebrar na Libertadores

Verdão não vence jogos eliminatórios da competição em casa desde 2022, mas chega ao confronto com ampla vantagem após 4 a 0 no Peru
O Palmeiras recebe nesta quinta-feira (21/8), às 21h30, o Universitario-PER, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no Allianz Parque, palco em que o Verdão busca encerrar um incômodo jejum. Afinal, há três anos, o time não conquista vitórias em mata-matas da competição atuando como mandante.

A última vitória nesse contexto foi em julho de 2022, quando goleou o Cerro Porteño por 5 a 0, também nas oitavas de final. Desde então, o clube acumula seis empates e três eliminações em jogos eliminatórios em casa.

Naquele mesmo ano, o Palmeiras superou o Atlético-MG nos pênaltis, mas caiu nas semifinais diante do Athletico-PR após derrota fora e empate no Allianz. Em 2023, os empates com Atlético-MG e Deportivo Pereira garantiram vaga nas fases seguintes, mas a igualdade contra o Boca Juniors terminou em eliminação nas penalidades.

Já na temporada passada, o cenário se repetiu. Afinal, após perder para o Botafogo no jogo de ida, o Verdão buscou reação em casa, arrancou empate após estar atrás por 2 a 0, mas acabou eliminado.

O retrospecto recente em mata-matas no Allianz não se limita à Libertadores. O clube também sofreu reveses diante do Corinthians, na final do Campeonato Paulista e em confronto pela Copa do Brasil.

Apesar da marca negativa, o Palmeiras entra em campo nesta quinta em situação confortável. A goleada por 4 a 0 em Lima permite ao time de Abel Ferreira avançar mesmo com derrota por até três gols de diferença.

