Em plena reformulação, Vasco pode negociar mais dois zagueiros

Mauricio Lemos e Lucas Oliveira já buscam outros clubes, visto que são considerados negociáveis pela comissão técnica

Segundo apuração do Jogada10 , o uruguaio não enxergou com bons olhos sua barração do time para a entrada de Hugo Moura, volante de origem, no setor. Após a saída de João Victor para o CSKA Moscou (RUS), o ex-jogador do Atlético-MG esperava assumir a titularidade. No entanto, perdeu espaço e não viajou com a equipe para os últimos dois jogos, sequer constando entre os relacionados. Segundo o canal “Atenção, Vascaínos”, times de Uruguai e Argentina buscam contato pelo defensor de 29 anos.

O Vasco segue sua reformulação completa na zaga, setor mais deficitário do elenco não só em 2025, mas nos últimos anos. Dessa forma, dois dos três zagueiros contratados nesta temporada já são considerados negociáveis. São os casos de Mauricio Lemos e Lucas Oliveira.

E, de acordo com o “ge”, o zagueiro Lucas Oliveira também não deve permanecer. Apesar de atuar contra o Santos, no último domingo (17/8), em goleada por 6 a 0, ele sequer foi a campo contra o Juventude, em derrota por 2 a 0, na última quarta (20/8).

No jogo em questão, a linha defensiva do técnico Fernando Diniz contava com os volantes Hugo Moura e Tchê Tchê, além do lateral-esquerdo Victor Luís. Luiz Gustavo, já negociado com o Bahia, estava no banco, mas não foi escolhido por Diniz para substituir Lucas Freitas, que fazia má exibição e já tinha cartão amarelo. Freitas, aliás, é o único dos três defensores citados que encontrou seu espaço no elenco.

Vasco quer pelo menos dois zagueiros

Agora, a diretoria busca a contratação de pelo menos dois zagueiros. O canhoto Robert Renan, do Zenit (RUS), é um dos nomes já engatilhados. Para o lado direito, no entanto, a contratação de Carlos Cuesta, do Galatasaray (TUR), esfriou. A intenção da direção é contratar um jogador incontestável para o setor.