Em alta no Flamengo, Léo Ortiz abre o jogo sobre interesse de clubes europeus

Zagueiro de 29 anos também comenta sobre presença na pré-lista do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira
Recentemente, o Napoli, Sporting e RB Leipzig demonstraram interesse em contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. Após a vitória e classificação às quartas de final da Libertadores sobre o Internacional na última quarta-feira, o defensor optou por desconversar sobre o interesse de clubes europeus.

“Eu me vejo muito dentro do Flamengo, estou muito feliz, quero conquistar muitas coisas grandes. Fico feliz pelas pessoas olharem meu trabalho, grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito”, afirmou após a vitória sobre o Internacional.

O Sporting acenou com uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões), mesmo valor ofertado pelo RB Leipzig. Entretanto, a diretoria rubro-negra não quer negociar um de seus titulares no momento, que tem contrato até 2028, a não ser que surja uma proposta irrecusável.

Além da valorização nos clubes europeus, Léo Ortiz vive a expectativa de voltar a entrar na convocação para a Seleção Brasileira para os próximos jogos. O Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, e a Bolívia, na altitude.

“Ancelotti pode ter me acompanhado, mas acompanha muitos outros jogadores que estão no radar, tanto do Inter quanto do Flamengo”, ponderou Léo Ortiz.

