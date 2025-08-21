Em alta no Flamengo, Léo Ortiz abre o jogo sobre interesse de clubes europeus

Zagueiro de 29 anos também comenta sobre presença na pré-lista do técnico italiano Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

Recentemente, o Napoli, Sporting e RB Leipzig demonstraram interesse em contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. Após a vitória e classificação às quartas de final da Libertadores sobre o Internacional na última quarta-feira, o defensor optou por desconversar sobre o interesse de clubes europeus. “Eu me vejo muito dentro do Flamengo, estou muito feliz, quero conquistar muitas coisas grandes. Fico feliz pelas pessoas olharem meu trabalho, grandes clubes, sinal que o trabalho é muito bem feito”, afirmou após a vitória sobre o Internacional.