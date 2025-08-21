Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Danilo, do Flamengo, se separa após 17 anos de casamento

Danilo, do Flamengo, se separa após 17 anos de casamento

Jogador conheceu a mulher Clarice Sales aos 12 anos, antes de se tornar profissional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Chegou ao fim o casamento de Danilo, do Flamengo, com a mulher Clarice Sales. Após 17 anos de casados, o casal encerrou o relacionamento de forma definitiva. Contudo, eles já não estavam juntos quando o jogador retornou para o Brasil, em janeiro.

O zagueiro estreou no Flamengo em fevereiro, já sendo do time dos solteiros. Entretanto, ninguém sabia que a relação já estava nos últimos capítulos. Apesar da decisão do divórcio, Danilo e Clarice desejavam retornar para o Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em junho, Clarice esteve nos Estados Unidos junto com os filhos para acompanhar o Mundial de Clubes. Mesmo já separados, o casal deixou a situação longe dos holofotes. Aliás, o jogador nunca gostou muito de ser o centro das atenções, o que contribuiu para isso.

Clarice é dona de uma loja de roupas e se divide entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, onde fica sua loja. Assim, ela e Danilo optaram por morar em casas próximas uma da outra para manter a rotina que os filhos, de 10 e 6 anos, tinham.

Danilo conheceu Clarice quando tinha 12 anos, em Bicas, interior de Minas Gerais, onde nasceram. Clarice foi a primeira e, até hoje, única namorada do jogador. Ela acompanhou o atleta, de 34 anos, nas passagens pelo América-MG, Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar