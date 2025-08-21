Confiança bate CSA no Rei Pelé e chega pela primeira vez à final da Copa do Nordeste

Thiago Santos, aos 39 minutos da segunda etapa, garante o 1 a 0 do time sergipano, que encara o Bahia na grande decisão

Na grande decisão, o Confiança terá pela frente o Bahia, que eliminou o Ceará na outra chave. A final ocorrerá em partidas de ida e volta, com datas, horários e locais ainda a serem definidos pela CBF.

O Confiança é finalista pela primeira vez em sua história da Copa do Nordeste 2025. Na noite desta quarta-feira (20), o time sergipano derrotou por 1 a o CSA no Estádio Rei Pelé no jogo único da semifinal. Thiago Santos saiu do banco para anotar o gol da classificação em Maceió.

Com o resultado em plena capital alagoana, o time proletário ampliou para dez jogos a sua invencibilidade na temporada.

O jogo

A primeira etapa teve poucas oportunidades de ambos os lados. Empurrado pela torcida, o CSA criou a sua melhor chance aos 13 minutos, quando o centroavante Tiago Marques chutou cruzado para defesa parcial de Felipe. Porém. Na sobra, Gustavo Nicola obriigou a goleiro a fazer mais uma defesa. O Confiança ficou à espera de contragolpes e asssutou em arremate de Breyner Camilo aos 26′.

Na volta do intervalo, os times foram mais para o ataque. Até porque em caso de empate no tempo normal, a decisão seria definida nos pênaltis. O Azulou partiu para cima do Confiança, mas cedeu espaços. Até que, em contragolpe aos 39 minutos, o atacante Thiago Santos recebeu lançamento de Dionísio e se beneficiou do desespero do zagueiro Islan, que se chocou com o goleiro Georgermy. Assim, o camisa 19 só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede. Nos acréscimos, Betão aproveitou cabeceio para trás de Igor Bahia e carimbou a trave do goleiro Felipe na última chance de gol do confronto.

