Com ambiente de vandalismo e violência, Independiente e Universidad de Chile é suspenso

Em razão de repugnantes cenas de vandalismo e violência nas arquibancadas, o jogo entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final da Sul-Americana, foi suspenso pela Conmebol. A saber, o duelo ocorria no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina.

De acordo com relatos de diferentes fontes da imprensa argentina, desde o início da partida, torcedores de La U se comportavam de maneira violenta no setor visitante. Todavia, atitudes como queimar cadeiras e jogar objetos contra fãs da torcida local levaram a arbitragem a paralisar o jogo e aguardar um ambiente de maior segurança para nova avaliação.