Clube dos Emirados Árabes mira Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro

Al-Jazira tem a intenção de contratar o treinador português, que tem vínculo com a Raposa até o fim de 2026. Saiba detalhes do negócio

De acordo com a informação do veículo, Leonardo Jardim tem ciência do interesse do Al-Jazira, mas está focado no Cruzeiro, time que comanda desde fevereiro deste ano. O empresário do treinador não comentou sobre o caso.

O Cruzeiro ligou o sinal de alerta por ter a possibilidade de perder o técnico Leonardo Jardim. Afinal, o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, tem interesse na contratação do treinador português, que tem contrato com a Raposa até o fim de 2026. É o que garante o jornal Record, de Portugal.

O Al-Jazira, afinal, procura um novo técnico após demitir Hussein Ammouta depois da derrota para o Khor Fakkan por 3 a 2. A partida foi pela primeira rodada do Campeonato dos Emirados Árabes. O treinador comandava o time desde 2024. Com a demissão, o time principal está sob o comando dos técnicos da equipe sub-23, Hamza Sarar e Neil John Tyler.

Desde que chegou ao clube brasileiro, Leonardo Jardim soma 33 jogos, 14 vitórias, nove empates, 10 derrotas. O treinador ainda tem a esperança de conquistar um título pela Raposa, já que luta pelo Brasileirão. O clube mineiro ocupa a terceira posição, com 38 pontos, cinco a menos que o líder Flamengo.

Jardim já treinou times da Ásia

Além do Cruzeiro, Leonardo Jardim, aliás, já treinou quatro times na Ásia, sendo campeão em dois deles: com o Al-Hilal, venceu a Liga dos Campeões da Ásia, da Supercopa da Arábia Saudita e do Campeonato Saudita, tudo na temporada 2021/2022.

Na temporada seguinte, o português assumiu o Al-Ahli e venceu o Campeonato dos Emirados Árabes. Depois, treinou o Al-Rayyan, do Catar, e o Al-Ain, também dos Emirados Árabes. Antes de Cruzeiro e sua temporada no futebol árabe, Jardim passou por Camacha, Chaves, Beira-Mar e Braga, de Portugal, e treinou o Olympiakos, da Grécia, por uma temporada.