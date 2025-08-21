Classificação do Flamengo bate recorde de audiência na TV Globo

Rubro-Negro venceu o Internacional por 2 a 0, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Libertadores

Há seis anos, o Flamengo eliminou o Emelec, do Equador, no Maracanã. Na época, o jogo registrou 43 pontos e 61% de participação. Dessa forma, atingiu a maior marca desde a final da Libertadores de 2008, quando a decisão entre Fluminense e LDU, do Equador, bateu 47 pontos.

A classificação do Flamengo às quartas de final da Libertadores bateu recorde de audiência na TV Globo. Afinal, a vitória por 2 a 0 sobre o Internacional , nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, registrou 33 pontos de audiência e 54% de participação, o maior número de um jogo das oitavas de final da competição desde 31 de julho de 2019.

Nos últimos dois anos, a Globo voltou a superar a marca de 40 pontos de audiência nas finais. Em 2023, a decisão entre Fluminense e Boca Juniors, da Argentina, atingiu 41 pontos. Já no ano passado, o título inédito do Botafogo sobre o Atlético-MG rendeu 40 pontos.

Após vencer o Internacional por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo voltou a vencer no Beira-Rio. Afinal, o Rubro-Negro teve o controle do jogo desde o início, fez 2 a 0 e assegurou a vaga nas quartas de final da competição. Agora, enfrenta o Estudiantes, da Argentina, que eliminou o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira (25), às 21h (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Rubro-Negro tem quatro pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras.

