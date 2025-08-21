Chelsea encaminha contratação de Enciso e frustra o Palmeiras

Clube inglês tem negociações avançadas para levar o atacante paraguaio, que estava na mira do Verdão nas últimas semanas

Afinal, o Verdão demonstrava intenção concreta de contar com o meia-atacante paraguaio, mas a proposta do grupo europeu, avaliada em cerca de 15 milhões de euros (R$ 95,9 milhões) mais bônus por desempenho, mudou o cenário.

O Chelsea encaminhou a contratação do atacante Julio Enciso, do Brighton. O paraguaio chamou a atenção do clube inglês nas últimas temporadas e pode mudar de ares nos próximos dias. Contudo, a transferência do jogador na Inglaterra, frustrou os planos do Palmeiras.

O plano do consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly prevê que Enciso seja inicialmente emprestado ao Strasbourg, da França, para ganhar rodagem, antes de ser integrado ao elenco do Chelsea a partir da temporada 2026/27. O modelo segue a mesma lógica adotada no caso do brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco.

Com a transferência, Enciso se tornará o 15º jogador ou membro de comissão técnica contratado pelo Chelsea junto ao Brighton desde 2022, ano em que o BlueCo assumiu o controle da entidade londrina.

Em entrevista nesta quinta-feira (21), o técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, evitou confirmar a saída, mas não escondeu a possibilidade. Contratado em 2022 do Libertad, por 9,5 milhões de libras (R$ 70,2 milhões), Enciso soma 57 partidas, cinco gols e seis assistências pelos Seagulls. Na última temporada, o meia-atacante foi emprestado ao Ipswich Town, que acabou rebaixado na Premier League 2024/25.

Contudo, mesmo sem a contratação de Enciso, o Palmeiras confirmou quatro chegadas neste segundo semestre. O atacante Ramón Sosa, o lateral-direito Khellven, o lateral-esquerdo Jefté e o goleiro Carlos Miguel.