CBF diz que presidente não autorizou nota sobre confusão na Argentina

Entidade recuou, pediu desculpas e reforçou relação amistosa com as demais confederações sul-americanas
A CBF voltou atrás nesta quinta-feira (21) e desautorizou um comunicado publicado mais cedo sobre a briga no jogo entre Independiente e Universidad de Chile, na Sul-Americana. Pela manhã, a entidade havia pedido à Conmebol “rigor total” e “penas severas” contra os envolvidos no tumulto. À noite, em nova nota, a confederação lamentou a publicação, pediu desculpas por eventuais mal-entendidos. Além disso, esclareceu que o texto anterior não teve a autorização do presidente Samir Xaud.

O primeiro posicionamento, divulgado às 10h, classificava o episódio no estádio de Avellaneda como uma “barbárie” e cobrava punições duras. Já o comunicado da noite reforçou que a CBF mantém uma “relação amistosa” com as demais confederações sul-americanas.

A confusão aconteceu na quarta-feira (20), durante o duelo de volta das oitavas de final entre Independiente e Universidad de Chile. Dessa maneira, a partida, que estava empatada por 1 a 1, acabou sendo interrompida no início do segundo tempo.

Veja o comunicado publicado pela CBF às 18h:

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que a nota publicada nesta manhã em seu site e em seus canais digitais sobre os episódios de violência no estádio de Avellaneda foi divulgada sem a anuência do presidente da entidade, que já mantinha diálogo direto com a Conmebol e com a Associação do Futebol Argentino (AFA) sobre o ocorrido.

A CBF lamenta a forma como se deu a publicação, pede desculpas por eventuais mal-entendidos e reafirma sua confiança nas medidas que vêm sendo discutidas conjuntamente entre as entidades, no sentido de prevenir a repetição de incidentes semelhantes.

Infelizmente, episódios de violência como esses ocorrem em outras partes do continente, inclusive no Brasil. Por isso, acreditamos que o diálogo entre as entidades nacionais deve ser constante, transparente e cada vez mais intenso. Com foco na prevenção e na construção de ambientes mais seguros para todos os envolvidos no espetáculo esportivo.

A CBF sempre manteve uma relação amigável com as outras entidades do futebol sul-americano, deixando de lado as rivalidades e trabalhando em conjunto por um futebol melhor.

Em particular, a relação entre a CBF e a AFA sempre foi guiada pelo respeito, admiração mútua e compromisso compartilhado de fortalecer o futebol em nossa região.

Estamos juntos e totalmente comprometidos, ao lado da Conmebol, com a tarefa de erradicar a violência no futebol. Assim como qualquer forma de discriminação nos estádios, um dos pilares da atual gestão.”

