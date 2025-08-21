Brasileiro faz gol decisivo e mantém Copenhagen vivo na Champions League

Gabriel Pereira anotou o gol de empate do time dinamarquês diante do Basel, na Suíça. Jogo de volta será em casa

“Feliz demais pelo gol marcado, por poder ajudar a minha equipe a conquistar um resultado muito importante fora de casa. Nós sabemos da qualidade da equipe adversária, um time muito acostumado a disputar as competições continentais, mas o nosso time também é muito experiente. Conseguimos fazer uma partida muito boa e vamos levar a eliminatória para ser decidida na nossa casa, diante do nosso torcedor”, disse.

Em partida válida pelo jogo de ida dos playoffs de qualificação para a fase de grupos da Champions League, o Copenhagen, equipe do zagueiro Gabriel Pereira, visitou o Basel, da Suíça, e arrancou um empate por 1 a 1. Gabriel foi o autor do gol do time no duelo. O defensor marcou de cabeça ainda na primeira etapa, garantindo a igualdade no placar. Dessa forma, o brasileiro celebrou o gol e ressaltou a importância do resultado conquistado fora de casa.

Esse playoff é o último antes da fase principal da maior competição de clubes do continente. Com o confronto decisivo em casa, o Copenhagen precisa de uma vitória simples, por qualquer diferença de gols, para avançar. Assim, Gabriel destacou a importância de uma possível classificação e revelou o sonho de disputar a Champions.

“Disputar a Champions é um sonho de todo jogador e comigo não é diferente. Eu cresci vendo a competição e agora estamos a um passo de poder chegar lá. Para o clube também é muito importante, poder duelar contra outras grandes equipes. Isso é muito bom. Mas temos mais um duelo muito difícil. Está tudo em aberto e precisamos entrar preparados para esse jogo decisivo”, concluiu.

Carreira de Gabriel até chegar ao Copenhagen

Gabriel Pereira é natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e iniciou sua trajetória no Voltaço. Atuou pelo clube até 2021, quando seguiu para o futebol português para defender o Vilafranquense. Após duas temporadas, transferiu-se para o Gil Vicente, onde permaneceu por mais dois anos. Dessa maneira, o destaque em Portugal chamou a atenção do Copenhagen, clube que Gabriel defende desde a temporada passada. Pelo time dinamarquês, soma 52 jogos, com cinco gols e uma assistência, além dos títulos da Liga local e da Copa conquistados na última temporada.