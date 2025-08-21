Botafogo demite diretor da base após cinco meses no cargo

O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), a demissão d diretor das categorias de base, Erasmo Damiani, após apenas cinco meses no cargo. A justificativa foi cortes de gastos. O dirigente, com passagens em Atlético-MG e CBF, foi contratado para reformular as divisões inferiores do futebol do Glorioso.

“Em reformulação no organograma das categorias de base, o Botafogo comunica o desligamento do Diretor de Futebol de Base Erasmo Damiani. O Clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios na carreira. O novo profissional a exercer a função será anunciando em breve”, o clube em nota.