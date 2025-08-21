Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo demite diretor da base após cinco meses no cargo

Erasmo Damiani, que tem passagem pela Seleção Brasileira, chegou ao Alvinegro para reformulação das categorias inferiores
O Botafogo anunciou, na tarde desta quinta-feira (21), a demissão d diretor das categorias de base, Erasmo Damiani, após apenas cinco meses no cargo. A justificativa foi cortes de gastos. O dirigente, com passagens em Atlético-MG e CBF, foi contratado para reformular as divisões inferiores do futebol do Glorioso.

“Em reformulação no organograma das categorias de base, o Botafogo comunica o desligamento do Diretor de Futebol de Base Erasmo Damiani. O Clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios na carreira. O novo profissional a exercer a função será anunciando em breve”, o clube em nota.

Além dele, o Alvinegro também desligou Rodrigo Gama, diretor jurídico, e gerentes de relações humanas e controladoria. O clube adotou a política de unificar setores administrativos. A informação é do “ge”.

Erasmo Damiani, aliás, tem passagem pela Seleção Brasileira e liderou coordenação das categorias de base do Atlético-MG nos últimos quatro anos. Além disso, também tem trabalhou em Palmeiras e Internacional.

O Botafogo, afinal, passa por um processo de recompra. John Textor, dono da SAF, está negociando com a Eagle, sua própria empresa, a transferência dos ativos do clube para uma nova SAF nas Ilhas Cayman.

