Botafogo defende uma escrita que dura 17 anos. Saiba qual!

É claro que retrospecto não ganha jogo. Superstição tampouco. No entanto, ajuda a diminuir a ansiedade do torcedor do Botafogo antes da partida contra a LDU, nesta quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O “ganhou, passou” é a tônica das fases eliminatórias do Mais Tradicional nos últimos 17 anos. Os escolhidos podem, portanto, reforçar a crença no final feliz. E não há ar rarefeito ou altitude para atrapalhar os seguidores da Estrela Solitária. O Jogada10 explica, então, o porquê! A questão é mais simples do que parece. Levando em consideração torneios nacionais e internacionais, neste período de quase duas décadas, o Botafogo, sempre que venceu, em casa, o jogo de ida do mata-mata, avançou. Na semana passada, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso bateu a LDU por 1 a 0. É, então, para deixar animado ou não? Agora, o Mais Tradicional vai ao Equador com a vantagem do empate e com esta “tendência” de classificação.

A última vez, aliás, que o Fogão não repetiu esta propensão foi em maio de 2008. Naquela ocasião, o time carioca venceu o Corinthians por 2 a 1, no antigo Engenhão, pelo primeiro encontro da semifinal da Copa do Brasil. Na volta, porém, os paulistas repetiram o placar e levaram a melhor nos pênaltis. De lá para cá, são 16 eliminatórias com sucesso absoluto do Alvinegro. A propósito, mais de 1/4 desta série exitosa é justamente na Copa Libertadores. "Conseguimos o resultado positivo. Nessa competição, sempre é bom ganhar, porque não é fácil. Temos que nos preparar bem para o jogo de volta, sobretudo com confiança e com essa pequena vantagem que a gente tem. É um bom resultado. Afinal, é uma pequena vantagem. Mas o time tem que se preparar para ganhar, enfim, o jogo de volta", ressaltou Davide Ancelotti, técnico do Botafogo. Quando o Botafogo sai na frente… Setembro de 2008 – Segunda fase da Copa do Brasil – Botafogo 3 x 1 Atlético – Classificado com uma vitória por 5 a 3

Julho de 2013 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Figueirense – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 5 a 4, nos pênaltis Agosto de 2013 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 4 x 2 Atlético – Classificado com um empate por 2 a 2 Janeiro de 2017 – Segunda fase eliminatória da Libertadores – Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (CHL) – Classificado com um empate por 1 a 1

Fevereiro de 2017 – Terceira fase eliminatória da Copa Libertadores – Botafogo 1 x 0 Olimpia (PAR) – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 3 a 1 nos pênaltis Abril/Maio de 2017 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 2 x 1 Sport – Classificado com um empate por 1 a 1 Fevereiro de 2019 – Primeira fase da Copa Sul-Americana – Botafogo 1 x 0 Defensa y Justicia (ARG) – Classificado com uma vitória por 3 a 0

Março/Agosto de 2020 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Paraná – Classificado com uma vitória por 2 a 1 Setembro de 2020 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Vasco – Classificado com um empate por 0 a 0 Agosto de 2023 – Oitavas de final da Copa Sul-Americana – Botafogo 2 x 1 Guarani (PAR) – Classificado com um empate por 0 a 0