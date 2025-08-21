Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo defende uma escrita que dura 17 anos. Saiba qual!

Botafogo defende uma escrita que dura 17 anos. Saiba qual!

Jogada10 mostra por que o magro score de 1 a 0 sobre a LDU, no Estádio Nilton Santos, é um presságio de final feliz para o Mais Tradicional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

É claro que retrospecto não ganha jogo. Superstição tampouco. No entanto, ajuda a diminuir a ansiedade do torcedor do Botafogo antes da partida contra a LDU, nesta quinta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Casa Blanca, em Quito, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O “ganhou, passou” é a tônica das fases eliminatórias do Mais Tradicional nos últimos 17 anos. Os escolhidos podem, portanto, reforçar a crença no final feliz. E não há ar rarefeito ou altitude para atrapalhar os seguidores da Estrela Solitária. O Jogada10 explica, então, o porquê!

A questão é mais simples do que parece. Levando em consideração torneios nacionais e internacionais, neste período de quase duas décadas, o Botafogo, sempre que venceu, em casa, o jogo de ida do mata-mata, avançou. Na semana passada, no Estádio Nilton Santos, o Glorioso bateu a LDU por 1 a 0. É, então, para deixar animado ou não? Agora, o Mais Tradicional vai ao Equador com a vantagem do empate e com esta “tendência” de classificação.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Tem tempo…

A última vez, aliás, que o Fogão não repetiu esta propensão foi em maio de 2008. Naquela ocasião, o time carioca venceu o Corinthians por 2 a 1, no antigo Engenhão, pelo primeiro encontro da semifinal da Copa do Brasil. Na volta, porém, os paulistas repetiram o placar e levaram a melhor nos pênaltis. De lá para cá, são 16 eliminatórias com sucesso absoluto do Alvinegro.

A propósito, mais de 1/4 desta série exitosa é justamente na Copa Libertadores.

“Conseguimos o resultado positivo. Nessa competição, sempre é bom ganhar, porque não é fácil. Temos que nos preparar bem para o jogo de volta, sobretudo com confiança e com essa pequena vantagem que a gente tem. É um bom resultado. Afinal, é uma pequena vantagem. Mas o time tem que se preparar para ganhar, enfim, o jogo de volta”, ressaltou Davide Ancelotti, técnico do Botafogo.

Quando o Botafogo sai na frente…

Setembro de 2008 – Segunda fase da Copa do Brasil – Botafogo 3 x 1 Atlético – Classificado com uma vitória por 5 a 3

Julho de 2013 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Figueirense – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 5 a 4, nos pênaltis

Agosto de 2013 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 4 x 2 Atlético – Classificado com um empate por 2 a 2

Janeiro de 2017 – Segunda fase eliminatória da Libertadores – Botafogo 2 x 1 Colo-Colo (CHL) – Classificado com um empate por 1 a 1

Fevereiro de 2017 – Terceira fase eliminatória da Copa Libertadores – Botafogo 1 x 0 Olimpia (PAR) – Classificado com uma derrota por 1 a 0 e vitória por 3 a 1 nos pênaltis

Abril/Maio de 2017 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 2 x 1 Sport – Classificado com um empate por 1 a 1

Fevereiro de 2019 – Primeira fase da Copa Sul-Americana – Botafogo 1 x 0 Defensa y Justicia (ARG) – Classificado com uma vitória por 3 a 0

Março/Agosto de 2020 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Paraná – Classificado com uma vitória por 2 a 1

Setembro de 2020 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Vasco – Classificado com um empate por 0 a 0

Agosto de 2023 – Oitavas de final da Copa Sul-Americana – Botafogo 2 x 1 Guarani (PAR) – Classificado com um empate por 0 a 0

Março de 2024 – Terceira fase eliminatória da Libertadores de 2024 – Botafogo 2 x 1 Bragantino – Classificado com um empate por 1 a 1

Maio de 2024 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 1 x 0 Vitória – Classificado com um triunfo por 2 a 1

Agosto de 2024 – Oitavas de final da Libertadores – Botafogo 2 x 1 Palmeiras – Classificado com um empate por 2 a 2

Outubro de 2024 – Semifinal da Libertadores – Botafogo 5 x 0 Peñarol – Classificado com uma derrota por 3 a 1

Maio de 2025 – Terceira fase da Copa do Brasil – Botafogo 4 x 0 Capital (DF) – Classificado com uma derrota por 1 a 0

Julho/Agosto de 2025 – Oitavas de final da Copa do Brasil – Botafogo 2 x 0 Bragantino – Classificado com uma vitória por 1 a 0

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar