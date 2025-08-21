Betis x Alavés: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam pela segunda rodada de La Liga, nesta sexta-feira (22/8); jogo será o primeiro do Betis em La Cartuja / Crédito: Jogada 10

Após estrear por La Liga com empate, o Betis fará seu primeiro jogo como mandante no estádio La Cortuja, em Sevilha. Será nesta sexta-feira (22/8), contra o Alavés, do ex-Inter Eduardo Coudet, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília). LEIA MAIS: Independiente se manifesta após cenas de selvageria

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Betis Com seu estádio Benito Villamarín passando por obras, o Betis cumprirá seus mandos de campo em La Cortuja, realizando contra o Alavés, assim, sua primeira partida no “multiuso” estádio na Andaluzia. Vindo de empate, o time de Manuel Pellegrini precisa, então, dar uma resposta à sua torcida. Isso porque o 1 a 1 da estreia contra o Elche ficou com gosto amargo. E o chileno vem recheado de problemas, visto que não pode contar com Isco, Llorente, Deossa e Ezzalzouli – todos lesionados. Uma das esperanças da equipe verdiblanca é o ponta Riquelme. Um dos reforços mais caros do time para a temporada, o jogador de 25 anos estreou com assistência no empate com o Elche, na primeira rodada. Como chega o Alavés O time de Eduardo Coudet visa se recuperar após uma temporada em que terminou na humilde 15ª colocação. Assim, já estreou bem em 2025/26, batendo o Levante por 2 a 1 na rodada inaugural de La Liga. Toni Martínez e Tenaglia – este, já nos acréscimos – fizeram os gols da vitória. Em coletiva prévia ao duelo, então, o argentino comentou sobre o estilo de jogo do treinador adversário, Manuel Pellegrini, já prevendo a dificuldade da partida longe de seus domínios.