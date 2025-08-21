Atlético-GO recusa mais uma proposta do Botafogo pelo zagueiro Alix Vinícius

Alvinegro sobe cifras para R$ 12 milhões por zagueiro, mas diretoria do Dragão tem feito jogo duro para liberar o atleta, de 25 anos / Crédito: Jogada 10

O Atlético-GO tem feito jogo duro para liberar o zagueiro Alix Vinícius, que interessa ao Botafogo. Assim, a diretoria do Dragão recusou a terceira proposta do Alvinegro, de R$ 12 milhões, o que dificulta ainda mais a negociação. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o clube goiano segue irredutível em receber o pagamento à vista. O Glorioso, por sua vez, tinha esperança de convencer o Rubro-Negro de aceitar as condições parceladas, com todas quitadas até o fim de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar das dificuldades, o clube carioca ainda não jogou a toalha acerca desta negociação. No entanto, está incomodado com o rumo que as conversas têm tomado nos últimos dias. No primeiro momento, o Botafogo apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi recusada. Em outra oferta, o clube tentou aquisição em definitivo por R$ 10 milhões, que também foi vetada pela diretoria do Dragão. Além de subir as cifras para R$ 12 milhões, o Alvinegro se colocou à disposição para ajudar o Atlético-GO a achar o substituto de Alix Vinícius. Isso porque as duas diretorias têm uma boa relação, o que faz com que o clube carioca se disponibilize a mostrar uma lista de zagueiros que já têm mapeados dentro da realidade financeira do Rubro-Negro.