Arrascaeta destaca fase artilheira, e Pedro vê Flamengo dominante

Meia e atacante marcaram os gols que selaram a vitória e classificação do Rubro-Negro às quartas de final da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Arrascaeta e Pedro foram decisivos na classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores. O meia e atacante anotaram os gols um em cada tempo, em vitória sobre o Internacional pelas oitavas de final da competição, no Beira-Rio. Com isso, o Rubro-Negro vai encarar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase do torneio. O meia, assim, chegou aos 15º gol na temporada e é o jogador com participações em tentos da equipe na temporada, somando ainda 11 assistências. O uruguaio, afinal, comemorou o resultado e falou sobre seu gosto por balançar as redes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A gente sempre tenta melhorar. Temos um treinador que gosta de olhar vídeos, olhar o rival… A gente sabe que não vai sair da forma perfeita, mas tentamos sempre corrigir. Tentamos não deixar cair a intensidade no segundo tempo. Acredito que fizemos um grande jogo hoje e no final de semana. Feliz por ajudar o grupo. Gosto de fazer gols”, destacou à ESPN. Com muitos jogos ainda a fazer na temporada, Arrascaeta, aliás, já alcançou a marca de 40 partidas no ano, número bem próximo dos que fez na temporada passada. O melhor aproveitamento do uruguaio tem a ver com a forma de jogar de Filipe Luís. Pedro destaca postura do Flamengo Além do uruguaio, Pedro entrou aos 29 minutos do segundo tempo e marcou o segundo gol do Flamengo. O atacante, assim, também comentou o desempenho da equipe contra o Internacional. “Feliz pelo resultado e pela partida. Controlamos o jogo os 90 minutos. Sabíamos que seria difícil. Conseguimos a classificação com uma vitória bonita no Beira-Rio”, disse à ESPN.