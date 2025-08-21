Alan Patrick desabafa após eliminação do Inter: ‘Precisamos rever algumas coisas’Colorado perdeu para o Flamengo por 2 a 0 e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores
O Internacional se despediu da Libertadores. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Colorado decidiu a classificação nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, com o apoio de sua torcida. Contudo, perdeu por 2 a 0 e foi eliminado pelo Flamengo nas oitavas de final. Depois do apito final, o meia Alan Patrick lamentou a derrota dentro de casa, desabafou e reforçou a necessidade de uma mudança de postura.
“O torcedor está no direito (de protestar). Tentamos, dentro das nossas características, se impor dentro de casa, mas faltou. Em um confronto contra uma equipe de qualidade como a do Flamengo, faltou da nossa parte. Temos que ter a cabeça no lugar. É difícil encontrar palavras depois de uma eliminação dentro de casa. Mas precisamos rever algumas coisas para voltar a ser competitivo”, disse.
Jogando dentro de casa e precisando reverter a derrota do jogo de ida, o Internacional tentou se impor. Antes do apito inicial, a festa do time gaúcho atrasou o início em cerca de 20 minutos. Depois, com a bola rolando, o Colorado começou marcando alto, mas logo a intensidade caiu. Assim, o Flamengo cresceu, controlou as ações e venceu por 2 a 0.
Com a derrota, o Internacional se despediu da Libertadores nas oitavas de final, assim como ocorreu semanas atrás na Copa do Brasil. Portanto, o Colorado terá apenas o Brasileirão para disputar até o fim da temporada. A equipe gaúcha volta a campo no próximo sábado (23), às 18h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileiro.
