Zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco, fica perto do Bahia

Defensor está em negociação avançada para acertar com o Grupo City; veja os possíveis valores envolvidos

O Bahia está perto de sacramentar a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco. A proposta saiu através do Grupo City, que deve utilizar o defensor no próprio Tricolor.

Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, em publicação nesta quarta-feira (20/8), o grupo pagará cerca de 5 milhões de euros (R$ 31,88 milhões no câmbio atual) ao Cruz-Maltino pelo promissor zagueiro de 19 anos. Luiz Gustavo, afinal, não vinha recebendo muitas oportunidades com o técnico Fernando Diniz.

Assim, de acordo com apuração do Jogada10, o defensor e seu estafe estavam incomodados com as poucas oportunidades, já que o técnico da Seleção sub-20, Ramon Menezes, planeja levá-lo para o Mundial da categoria (entre setembro e outubro) desde que ele esteja com minutagem. Atualmente, ele tem 763 minutos na temporada, mas já não atua desde o empate em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio, no último dia 27 de julho.

Luiz Gustavo, aliás, esteve na última convocação de Menezes. Foi em amistosos contra o Paraguai – os últimos antes da lista definitiva visando o Mundial. Ele tem 1,88m, é canhoto e tem como principais características a força e a velocidade. Revelado na atual temporada pelo Cruz-Maltino, ele tem 11 partidas, sendo nove como titular.