Villarreal acerta a contratação mais cara da história do clube

Renato Veiga deixa o Chelsea e chega à LaLiga por 29,5 milhões de euros, com o time inglês mantendo participação em futura venda / Crédito: Jogada 10

Renato Veiga será a contratação mais cara da história do Villarreal. O jogador português, que passou somente uma temporada no Chelsea, está de saída do clube inglês rumo à LaLiga, de acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências. LEIA MAIS: Guardiola abre possibilidade de renovar com o Manchester City