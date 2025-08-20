Textor nega prazo para aquisição da SAF e diz que Botafogo pode permanecer na Eagle

Em nota oficial enviada à imprensa, americano explica que não existe um prazo para a 'recompra' da SAF e que acionistas podem chegar a acordo

Em comunicado à imprensa, na noite desta terça-feira (19), John Textor afirmou que as notícias sobre a aquisição da SAF do Botafogo não são verdadeiras. Assim, o norte-americano não estabeleceu um prazo de recompra e ressaltou que o mais provável é que o clube permaneça na atual rede da Eagle Football.

“Notícias sobre um cronograma específico para a realização de uma oferta de aquisição não são verdadeiras. Estamos tendo conversas produtivas, dentro da Eagle, para resolver todas as divergências entre os acionistas e tomar uma decisão sobre nossa futura estratégia de negócios. A compra pela gestão é apenas uma das opções que foram consideradas, e é provável que permaneçamos unidos em nossa atual rede multiclubes”, disse.