Textor nega prazo para aquisição da SAF e diz que Botafogo pode permanecer na Eagle

Textor nega prazo para aquisição da SAF e diz que Botafogo pode permanecer na EagleEm nota oficial enviada à imprensa, americano explica que não existe um prazo para a 'recompra' da SAF e que acionistas podem chegar a acordo
Em comunicado à imprensa, na noite desta terça-feira (19), John Textor afirmou que as notícias sobre a aquisição da SAF do Botafogo não são verdadeiras. Assim, o norte-americano não estabeleceu um prazo de recompra e ressaltou que o mais provável é que o clube permaneça na atual rede da Eagle Football.
“Notícias sobre um cronograma específico para a realização de uma oferta de aquisição não são verdadeiras. Estamos tendo conversas produtivas, dentro da Eagle, para resolver todas as divergências entre os acionistas e tomar uma decisão sobre nossa futura estratégia de negócios. A compra pela gestão é apenas uma das opções que foram consideradas, e é provável que permaneçamos unidos em nossa atual rede multiclubes”, disse.
“A especulação de terceiros, que têm suas próprias agendas, é contraproducente. Se não tiver uma fonte citada diretamente, simplesmente não acredite. Tanto a Eagle quanto a SAF Botafogo estão focadas na continuidade de uma temporada de sucesso em 2025”, completou.
Cabe destacar que os advogados da SAF alvinegra entraram, na segunda-feira (18). com um recurso na 2ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles pedem que a Justiça não acolha a liminar pedida pela Eagle para suspender ações de Textor. Ainda de acordo com a SAF, o norte-americano teria direito a tomar decisões sobre a empresa em meio ao litígio com os outros acionistas.
Entenda o caso
Textor segue como proprietário da empresa, porém não possui quase nenhuma ação prática na rotina de comando da companhia. O norte-americano saiu da presidência do Lyon, depois do time seguir na primeira divisão e sobreviver às ameaças de rebaixamento por problemas financeiros. O foco inicial da Ares (uma das empresas que ajudou a financiar a compra do time na França) era cortar relações com o empresário.
Na época da aquisição do clube francês, o executivo pegou dinheiro emprestado com a Ares, Michele Kang, hoje presidente do Lyon, e a Iconic Sports. Em troca, deu 40% das ações da Eagle Football, com exceção das ações de Botafogo e RWDM Brussels, antigo Molenbeek.
No momento, Textor tem assinado atas como dono da Eagle, mas sem tomar decisões importantes. Um movimento da Ares sugeriu que o norte-americano recomprasse as próprias ações do Alvinegro que estão presas ao fundo de investimento.
Ele, então, teria que se desvincular do Botafogo até que a revenda fosse concretizada. Afinal, o movimento pode ser visto como conflito de interesse por ser atual dono de ambas as partes. João Paulo Magalhães, presidente do clube social alvinegro, é defensor de Textor e já manifestou esta posição em contatos com representantes da Ares e Eagle.
Por fim, a companhia considera que negociar o Alvinegro para um investidor diferente seja o melhor caminho. Segundo o estatuto do clube, a mudança de SAF deve passar pelos conselheiros do Alvinegro.
