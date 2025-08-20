Sinisterra desembarca em BH para assinar com Cruzeiro: ‘Vamos ter muitas alegrias’

Colombiano, que estava no Bournemouth, da Inglaterra, revela conversa com o técnico Leonardo Jardim antes fechar acordo com a Raposa / Crédito: Jogada 10

O colombiano Luis Sinisterra, de 26 anos, desembarcou em Belo Horizonte, nesta quarta-feira (20), para assinar contrato com o Cruzeiro. A negociação do time celeste com o Bournemouth, da Inglaterra, é de empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo. Será, aliás, a primeira contratação do clube nesta janela de transferências. O jogador, aliás, já falou como jogador da Raposa e garantiu que está bem fisicamente para ajudar a equipe para o restante da temporada.

"Muito contente de estar aqui em uma equipe como o Cruzeiro. Gratidão a torcida pelo recebimento, vamos ter muitas alegrias. (Como está fisicamente?) Me sinto bem, vinha treinando com minha equipe, obviamente falta um pouco de ritmo, mas vou estar pronto o mais rápido possível", disse o jogador no desembarque na capital mineira. Sinisterra também revelou ter conversado com o técnico Leonardo Jardim antes de decidir defender a Raposa. "Sim, sim, o professor falou comigo e me explicou o projeto. Eles têm muita vontade de conquistar coisas grandes aqui e por isso decidi vir para o Cruzeiro", afirmou o jogador, em entrevista à imprensa presente no local. Saiba quem é Sinisterra Revelado pelo Once Caldas, Sinisterra teve passagem de destaque pelo Feyenoord, da Holanda, onde disputou 113 jogos, marcou 35 gols e deu 28 assistências. O atacante chamou a atenção do Leeds United, onde atuou entre 2022 e 2024. Na temporada 2023/24, foi ao Bournemouth e, depois, contratado em definitivo. Contudo, sofreu com lesões e não conseguiu ter sequência.