Santos descarta a contratação de Jorge Sampaoli

Peixe informou que não poderia atender as exigências do treinador e encerrou as conversas. Clube faz reunião com Juan Pablo Vojvoda

As partes vinham mantendo contato nas últimas semanas em busca de um acordo, mas não houve consenso. Além da demanda por contratações, Sampaoli indicou que afastaria alguns jogadores da base até que atingissem maior maturidade, algo que a diretoria considera inviável neste momento.

O Santos decidiu encerrar as conversas para a contratação do técnico Jorge Sampaoli. O clube avaliou que não tem condições de atender às exigências do argentino, especialmente em relação a reforços de peso para elevar o nível do elenco, diante das atuais limitações financeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Outro ponto levantado pelo treinador foi a solicitação de mudanças no departamento médico e em outras áreas do clube, medidas que o Santos entende não ser possível implementar de forma imediata. O acúmulo de entraves acabou afastando as chances de um acerto.

Ambas as partes tinham se reunido na última terça-feira (19/8) e tinha superado alguns detalhes burocráticos, além de acertos salariais. Contudo, o argentino bateu o pé e não quis abrir mão de suas exigências.

Sem Sampaoli, o Peixe tem como favorito o argentino Juan Pablo Vojvoda. O treinador deixou o Fortaleza recentemente e está livre no mercado. Aliás, o Santos fez uma reunião virtual com o técnico nesta quarta-feira (20/8), conforme apurou o J10.

Outro nome que foi levado para a diretoria recentemente foi de Mauricio Pellegrino, técnico do Lanús. O argentino tem contrato somente até o final do ano, sem gatilho atrelado a uma multa rescisória. Mas este ainda é um nome mais distante no Peixe.