Sampaoli se pronuncia após negociação com o Santos dar errado

Argentino disse que havia solicitado três reforços para a diretoria alvinegra, que desistiu da negociação nesta quarta-feira

Em entrevista ao portal Uol, Sampaoli revelou que solicitou à diretoria alvinegra a chegada de três reforços para o elenco para assumir o time. Sem ter a perspectiva que teria o pedido atendido, o treinador entendeu que seria uma irresponsabilidade voltar ao clube que diz ter um carinho muito grande.

Jorge Sampaoli não voltará ao comando técnico do Santos. Nesta quarta-feira (20), a diretoria alvinegra encerrou as negociações com o argentino . Horas depois do negócio ter dado errado, o treinador se pronunciou e explicou quais haviam sido suas exigências para retornar ao Peixe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Tivemos contato com o clube depois do jogo contra o Vasco, tiramos tempo para analisar o time, ver o que poderíamos ajudar o clube a sair da situação incômoda que está. Eu tenho um carinho pela cidade e pelo clube, amo muito, seria irresponsável da minha parte fazer algo que prejudique o clube. Fizemos análise, diagnóstico, pensamos que precisaríamos de três jogadores que ajudariam no nosso estilo. Falamos com alguns nomes, com a comissão, custam um valor que o clube, mesmo com intenção e desejo, não conseguiu concretizar. Lamento não poder ajudar, mas preciso ser honesto e sinceramente entendi que minha responsabilidade me fez tomar a decisão que sem esse tipo de jogador, com qualidade, minha presença seria prejudicial”, afirmou Sampaoli.

Além dos reforços, o Santos também se incomodou com algumas solicitações do treinador com relação ao trabalho diário no CT. Por outro lado, o Peixe negocia com Juan Pablo Vojvoda para assumir o time. A pedida salarial e as exigências do argentino são menores que as do seu compatriota.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.