River Plate x Libertad: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo decisivo determina o adversário, muito provavelmente, do Palmeiras
Um dos classificados para as quartas de final da Libertadores sai da disputa na cidade de Buenos Aires, entre River Plate e Libertad, que acontece na próxima quinta-feira (21). A saber, o compromisso em questão está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Mâs Monumental.

Onde assistir

A partida entre River Plate e Libertad terá transmissão exclusiva do sistema de streaming Paramount+.

Como chega o River Plate

Além da recuperação de Lucas Martínez Quarta e Sebastián Driussi, fora do embate da semana passada, o River “desencantou” no fim de semana. Depois de passar dois jogos sem marcar, o Millonario usou uma equipe alternativa e, mesmo assim, venceu com o portentoso placar de 4 a 2. Com direito, inclusive, a dois gols de Galloppo, nome de passagem no futebol brasileiro pelo São Paulo.

Como chega o Libertad

Sem grandes mudanças na comparação com as peças disponíveis no primeiro jogo, os paraguaios viveram sensação oposta no fim de semana. Isso porque, depois do empate sem gols com o River Plate, o Gumarelo voltou a protagonizar um 0 a 0. Dessa vez, no clássico contra o Olimpia, pela oitava rodada do Clausura no Campeonato Paraguaio.

RIVER PLATE x LIBERTAD

Libertadores – Oitavas de final – Volta
Data: 21/8/2025 (quinta-feira)
Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)
RIVER PLATE: Armani; Montiel, Lucas Martínez Quarta e Marcos Acuña; Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza e Quintero; Driussi e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.
LIBERTAD: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Viera e Giménez; Campuzano, Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco e Melgarejo; Aguilar. Técnico: Sergio Aquino.
Árbitro: Andrés Matonte (URU)
Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Pablo Llarena (URU)
VAR: Cristhian Ferreyra (URU)

