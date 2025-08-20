Para seguir reação no Brasileirão, Vasco terá pela frente uma ‘pedra no sapato’; entenda

Cruz-Maltino venceu apenas quatro das últimas 20 partidas contra o Juventude, adversário desta quarta-feira, em duelo pelo Campeonato Brasileiro

Assim, as últimas duas vitórias não ocorreram pela primeira divisão, especificamente em 2009. Em Caxias do Sul, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Carlos Alberto, de pênalti, e Souza, enquanto Mendes, também de pênalti.

Depois da goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco terá pela frente uma “pedra no sapato”. Afinal, só triunfou em quatro partidas dos últimos 20 confrontos com o Juventude, adversário desta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro.

O confronto no Maracanã, por sua vez, marcou o primeiro retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, com quatro rodadas de antecedência. Com o estádio lotado (78.609 pagantes), os comandados do técnico Dorival Júnior venceram novamente por 2 a 1, agora com tentos de Adriano e Carlos Alberto, enquanto Irineu descontou.

Nos dois triunfos anteriores, o Vasco carimbou um 5 a 2 na edição de 2005, em São Januário, com destaque para Romário e Alex Dias. Na ocasião, o time quebrou o tabu de nunca ter vencido a equipe gaúcha no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. Na Copa João Havelange, em 2000, o time carioca venceu novamente por 2 a 1.

Dessa forma, nesses 20 confrontos, o Juventude tem 6 vitórias, com 10 empates e quatro derrotas. O time da Colina, então, terá que superar esse retrospecto negativo para garantir os três pontos e seguir a reação para dar um salto na classificação e se afastar do Z4 do Brasileirão.