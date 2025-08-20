Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para seguir reação no Brasileirão, Vasco terá pela frente uma ‘pedra no sapato’; entenda

Cruz-Maltino venceu apenas quatro das últimas 20 partidas contra o Juventude, adversário desta quarta-feira, em duelo pelo Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Depois da goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco terá pela frente uma “pedra no sapato”. Afinal, só triunfou em quatro partidas dos últimos 20 confrontos com o Juventude, adversário desta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro.

Assim, as últimas duas vitórias não ocorreram pela primeira divisão, especificamente em 2009. Em Caxias do Sul, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Carlos Alberto, de pênalti, e Souza, enquanto Mendes, também de pênalti.

O confronto no Maracanã, por sua vez, marcou o primeiro retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro, com quatro rodadas de antecedência. Com o estádio lotado (78.609 pagantes), os comandados do técnico Dorival Júnior venceram novamente por 2 a 1, agora com tentos de Adriano e Carlos Alberto, enquanto Irineu descontou.

Nos dois triunfos anteriores, o Vasco carimbou um 5 a 2 na edição de 2005, em São Januário, com destaque para Romário e Alex Dias. Na ocasião, o time quebrou o tabu de nunca ter vencido a equipe gaúcha no Rio de Janeiro pelo Brasileirão. Na Copa João Havelange, em 2000, o time carioca venceu novamente por 2 a 1.

Dessa forma, nesses 20 confrontos, o Juventude tem 6 vitórias, com 10 empates e quatro derrotas. O time da Colina, então, terá que superar esse retrospecto negativo para garantir os três pontos e seguir a reação para dar um salto na classificação e se afastar do Z4 do Brasileirão.

Vasco

