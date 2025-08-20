Na reta final da janela, Vasco demonstra interesse em dois zagueiros brasileiros

A janela de transferências se encerra no próximo dia 2 de setembro. Assim, o Vasco terá que ser ágil para reforçar o sistema defensivo, visto que Carlos Cuesta, do Galatasaray-TUR, está próximo de acertar com o Spartak Moscou, da Rússia. O clube, então, mira outros dois zagueiros brasileiros. Tratam-se de Robert Renan, do Zenit, e Joaquim, do Tigres do México. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a diretoria cruz-maltina trabalha para acertar com um dos dois. Afinal, o clube carioca confirmou a venda de João Victor ao CSKA Moscou, também da Rússia.

Em conversa com o RB Sport, o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que a negociação de Robert Renan com o clube brasileiro está em curso. "É verdade que o Zenit está negociando o arrendamento de Renan com o Vasco da Gama. As negociações estão em andamento", disse Medvedev. Carlos Cuesta, por sua vez, chegou a encaminhar o acerto com o clube carioca, mas o Spartak apresentou proposta financeira superior e se aproximou do jogador de 26 anos. Algo que fez com que o clube da Colina buscasse outras opções no mercado.