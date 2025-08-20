Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na reta final da janela, Vasco demonstra interesse em dois zagueiros brasileiros

Com Carlos Cuesta mais próximo do Spartak Moscou, clube mira nas contratações de Robert Renan, do Zenit, e Joaquim, do Tigres do México
A janela de transferências se encerra no próximo dia 2 de setembro. Assim, o Vasco terá que ser ágil para reforçar o sistema defensivo, visto que Carlos Cuesta, do Galatasaray-TUR, está próximo de acertar com o Spartak Moscou, da Rússia. O clube, então, mira outros dois zagueiros brasileiros. Tratam-se de Robert Renan, do Zenit, e Joaquim, do Tigres do México. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a diretoria cruz-maltina trabalha para acertar com um dos dois. Afinal, o clube carioca confirmou a venda de João Victor ao CSKA Moscou, também da Rússia.

Em conversa com o RB Sport, o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que a negociação de Robert Renan com o clube brasileiro está em curso.

“É verdade que o Zenit está negociando o arrendamento de Renan com o Vasco da Gama. As negociações estão em andamento”, disse Medvedev.

Carlos Cuesta, por sua vez, chegou a encaminhar o acerto com o clube carioca, mas o Spartak apresentou proposta financeira superior e se aproximou do jogador de 26 anos. Algo que fez com que o clube da Colina buscasse outras opções no mercado.

Por fim, o Vasco entrou em contato com o Tigres para entender as condições de uma eventual negociação por Joaquim, de 26 anos. Neste primeiro momento, os mexicanos descartaram emprestá-lo e só aceitam uma venda direta. No ano passado, eles compraram o defensor junto ao Santos por US$ 8 milhões (cerca de R$ 45,1 milhões na cotação da época).

