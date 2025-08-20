Lamine Yamal, do Barcelona, é flagrado com cantora argentina após viagem

Segundo paparazzo que fez as fotos, os dois passaram dois dias em Mônaco, antes de retornar às atividades em seu clube

O amor tomou conta da vida de Lamine Yamal, astro do Barcelona, e da cantora argentina Nicki Nicole. Os dois desembarcaram em um aeroporto particular na Catalunha após alguns dias em Mônaco. As fotos do casal aumentaram os rumores de um romance.

Segundo a imprensa internacional, Yamal e Nicki se conheceram na polêmica festa de 18 anos do craque, em julho. Desde então, a cantora tem sido vista em Barcelona. No último domingo (17), eles viajaram juntos logo após o treino do Barça em um avião particular. Yamal afirmou que “continuará curtindo a vida sem dar explicações sobre suas viagens, festas e agendas pouco sociáveis”.