José Martínez sofre fratura na mão em treino do Corinthians e vai passar por cirurgia

José Martínez sofre fratura na mão em treino do Corinthians e vai passar por cirurgiaVolante venezuelano, que se lesionou durante treino desta terça, no CT Joaquim Grava, deve desfalcar o Timão diante do Vasco, no próximo domingo
O volante José Martínez, do Corinthians, sofreu uma fratura na mão durante o treino desta terça-feira (19), no CT Joaquim Grava. O jogador passou por exames que constararam a fratura no quarto metacarpo da mão esquerda.
De acordo com o comunicado do clube, o venezuelano precisará se submeter a um procedimento cirúrgico nos próximos dias para a devida correção da lesão.
“No treinamento desta terça-feira (19), o meio-campista José Martínez sofreu trauma na mão esquerda e, após exames de imagem, teve detectada fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. O camisa 70 passará por cirurgia para a correção da lesão”, informou o Corinthians.
O camisa 70, desse modo, deve desfalcar a equipe contra o Vasco, no próximo domingo (24), em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
