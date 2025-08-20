José Martínez sofre fratura na mão em treino do Corinthians e vai passar por cirurgia

Volante venezuelano, que se lesionou durante treino desta terça, no CT Joaquim Grava, deve desfalcar o Timão diante do Vasco, no próximo domingo / Crédito: Jogada 10

O volante José Martínez, do Corinthians, sofreu uma fratura na mão durante o treino desta terça-feira (19), no CT Joaquim Grava. O jogador passou por exames que constararam a fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. De acordo com o comunicado do clube, o venezuelano precisará se submeter a um procedimento cirúrgico nos próximos dias para a devida correção da lesão.