Jornal espanhol afirma que Rodrygo é ‘6ª opção’ no ataque do Real Madrid e vê fim de ciclo

De acordo com o 'Marca' chance de o jogador brasileiro deixar o Santiago Bernabéu é enorme: 'Porta de saída cada vez mais aberta'
A chance de o atacante Rodrygo deixar o Real Madrid nas próximas semanas é cada vez maior. É o que informa o jornal espanhol ‘Marca’. Nesta terça-feira (19), o “Rayo” sequer entrou em campo na vitória por 1 a 0 dos “blancos” sobre o Osasuna, no desfecho da rodada inaugural do Campeonato Espanhol.

Segundo o veículo, o técnico Xabi Alonso vê Rodrygo apenas como  “6ª opção” no setor ofensivo. E isso porque Bellingham ainda não está em condições de voltar a jogar.

Desse modo, o jornal não hesitou em apontar que o “fim da linha” do jogador brasileiro no Santiago Bernabéu está próximo.

“Para Rodrygo, o espaço se reduz cada vez mais: não foi titular; não foi a primeira mudança no ataque (foi Mastantuono); não foi nem a segunda substituição no ataque (foi Gonzalo García). A porta de saída se abre cada vez mais para o ‘Rayo‘”, informou o diário de Madri.

O jogador brasileiro não atua pela equipe merengue desde 5 de julho, quando o adversário foi o Borussia Dortmund pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Ainda assim, naquela ocasião, Rodrygo entrou em campo apenas no fim da partida, e atuou por quatro minutos.

