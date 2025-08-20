Herói do São Paulo, Rafael revela tática para bom desempenho nos pênaltis: ‘Estava concentrado’

Goleiro defendeu uma cobrança e acertou o canto em quase todas as cobranças, sendo o grande destaque da classificação do Tricolor

Assim como no jogo de ida, Rafael saiu como grande herói da equipe. O goleiro defendeu a primeira cobrança do Atlético Nacional e ajudou na vitória tricolor. O jogador sabia que o São Paulo teria duelos complicados contra os colombianos e não escondeu sua felicidade com a classificação.

O São Paulo sobreviveu ao sufoco da disputa de pênaltis e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores. Na noite desta terça-feira (19), o Tricolor venceu o Atlético Nacional por 4 a 3 nas penalidades, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar, e segue na competição.

“Feliz de hoje poder ajudar a equipe e sair de campo classificado. A gente sabia que ia ser dois confrontos duríssimos, que a equipe do Nacional iria nos testar de todas as maneiras possíveis. Mas muito feliz por ajudar a equipe dentro de campo, claro, essa é minha função, mas saio muito contente. Agradeço a Deus e aos meus companheiros, que fizeram um grande jogo e na hora dos pênaltis fizeram a diferença, batendo todos muito bem”, destacou, em entrevista ao Paramount+.

O goleiro chamou a atenção pelo seu bom desempenho nas cobranças de pênaltis. Em oito penalidades que o Tricolor sofreu no confronto, em sete ele acertou o lado, fazendo a defesa em duas oportunidades. Rafael explicou que estava muito concentrado e que esperou até o último instante para decidir o lado.

“Eu estava muito concentrado, acabei esperando bastante a batida deles, porque muitos tinham a possibilidade de bater no meio. Estava tentando fazer o meu melhor e que bom que deu para pegar um pênalti e sair daqui com a classificação, que é o mais importante”, ressaltou.

Relação com a torcida do São Paulo

O Morumbis teve uma noite especial, com recorde de público e festa com a classificação. Rafael enfatizou que o trabalho do time é voltado para retribuir o carinho que o torcedor demonstra, como a festa que aconteceu na chegada da equipe ao estádio.