Fluminense pode ter o retorno de Thiago Silva contra o Red Bull Bragantino

Tricolor trabalha par ter Monstro nas quartas de final da Copa do Brasil, porém zagueiro pode ser novidade em Bragança Paulista, no sábado
Ao longo das últimas semanas, o Fluminense teve que enfrentar sérios problemas no sistema defensivo, mas deu conta do recado. Afinal, mesmo com as ausências de Thiago Silva e Ignácio, o técnico Renato Gaúcho manteve a equipe invicta e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

Além disso, o técnico Renato Gaúcho teve que conviver com a suspensão de Freytes, que o fez recorrer a jovens de base, como Davi Schuindt. Mesmo assim, o time conseguiu se sair bem, mas todo esse cenário evidenciou a necessidade de reforços para o setor.

O primeiro deles é Igor Rabello, que deve ser anunciado nesta quarta-feira (20), porém só poderá atuar no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele já esteve em campo nas duas copas com a camisa do Atlético-MG.

Recuperação do Monstro

A boa notícia é que o Monstro está mais perto de retornar aos gramados. O zagueiro sofreu uma lesão muscular grau 2 há 18 dias e tinha previsão de retorno em até um mês. Contudo, na semana passada iniciou as atividades no gramado e tem avançado na recuperação.

No momento, existe a chance do camisa 3 estar em campo diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Entretanto, a prioridade é é tê-lo 100% apto para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na próxima quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

“A princípio, os médicos deram quatro semanas para ele. Fez duas semanas e pouco agora. A única pessoa que pode nos dar essa resposta, se tem condição de jogar ou não, é o próprio Thiago. É da cabeça dele. Se ele estiver se sentindo bem, treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, e se falar que tem condição de jogar, ele vai jogar. Se ainda estiver em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, esperamos ele mais um jogo, para quando voltar, voltar 100%”, afirmou Renato Gaúcho.

“Qualquer zagueiro que tem jogado tem dado conta do recado. O Manoel, por exemplo, que não atuava há muito tempo, tem jogado muito bem. O Freytes voltou bem. O garoto Davi, toda vez que precisei dele, se comportou muito bem. Eu sempre falo para os jogadores treinarem forte, porque daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Eles têm dado conta do recado justamente por isso: porque a cobrança é diária em cima deles e, toda vez que um jogador é chamado, corresponde”, acrescentou.

