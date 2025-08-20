Fluminense pode ter o retorno de Thiago Silva contra o Red Bull Bragantino

Tricolor trabalha par ter Monstro nas quartas de final da Copa do Brasil, porém zagueiro pode ser novidade em Bragança Paulista, no sábado / Crédito: Jogada 10

Ao longo das últimas semanas, o Fluminense teve que enfrentar sérios problemas no sistema defensivo, mas deu conta do recado. Afinal, mesmo com as ausências de Thiago Silva e Ignácio, o técnico Renato Gaúcho manteve a equipe invicta e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Além disso, o técnico Renato Gaúcho teve que conviver com a suspensão de Freytes, que o fez recorrer a jovens de base, como Davi Schuindt. Mesmo assim, o time conseguiu se sair bem, mas todo esse cenário evidenciou a necessidade de reforços para o setor.

O primeiro deles é Igor Rabello, que deve ser anunciado nesta quarta-feira (20), porém só poderá atuar no Campeonato Brasileiro. Isso porque ele já esteve em campo nas duas copas com a camisa do Atlético-MG. Recuperação do Monstro A boa notícia é que o Monstro está mais perto de retornar aos gramados. O zagueiro sofreu uma lesão muscular grau 2 há 18 dias e tinha previsão de retorno em até um mês. Contudo, na semana passada iniciou as atividades no gramado e tem avançado na recuperação. No momento, existe a chance do camisa 3 estar em campo diante do Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão. Entretanto, a prioridade é é tê-lo 100% apto para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, na próxima quinta-feira (28), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.